前夫洪榮宏失聯她連哭10天 陳施羽出書坦言沒報備

洪榮宏4年多前爆出外遇，與第二任妻子陳施羽因此離婚，她坦言至今拿不掉「洪榮宏前妻」這個標籤。(中時資料照片)

身為金曲歌王洪榮宏的第二任妻子，當年她單方面「被離婚」，等了2年多才盼到前夫為外遇道歉，如今陳施羽成了獨自養育3個孩子的單親媽，透露將於11月出書，談失婚與重振的心路歷程，也鼓勵婦女追尋自我成長，她坦言至今擺脫不了「洪榮宏前妻」的標籤，雙方名字難以切割，離婚後陳施羽也試著往前走，無奈去年還有想再婚的交往對象，無奈跟對方聚少離多，戀情已退回朋友關係。

據《蘋果》報導，陳施羽原是洪榮宏經紀人，兩人日久生情因而結婚，婚後生下1子2女，沒想到結縭15年竟爆出老公外遇，兩人因此離婚，陳施羽表示現在已不怨洪榮宏，因為「再去計較會沒完沒了」，如今只有為了小孩的事才聯絡。

而被離婚那段日子，給陳施羽帶來了衝擊與煎熬，她透露當時正焦慮難過，孩子也不願相信父母之間的事情，而洪榮宏竟然失聯了，讓陳施羽非常擔心，還一心祈禱丈夫平安，就怕他被綁架或被控制，為此竟一連暴哭10天，不安定到某天載兒子出門竟出車禍，想起牧師對她說過：「只要妳穩住，妳的孩子就會穩住」，才驚醒發現自己不該連孩子都保護不了，才決心止血振作，花半年走出陰霾。

陳施羽表示，父母跟孩子們支持她離婚，覺得她能不再難過，那就是好的事情，至於經濟方面，除了洪榮宏負擔一半撫養費外，她靠著在教會輔導青少年，並偶爾出國演講，生活不成問題，至於出書怕不怕被說消費前夫？陳施羽勇敢表示不怕酸民，但孩子們很愛爸爸，她唯一的擔心就是傷到前夫跟孩子，但出書的事情，因為很少聯繫的關係，她坦言沒有告知洪榮宏。

至於感情生活，陳施羽說小女兒3年前曾問爸媽是不是要復合，但事過境遷，她沒有這樣的想法，孩子們尊重媽媽的想法，事後沒再提過此事，而陳施羽曾和小14歲的嚴爵傳過緋聞，她說當年離婚，嚴爵是除了紀寶如、劉畊宏外，有來主動關心她的人，但只是跟兒子聊音樂的好朋友，坦言曾經自己曾嫁給大11歲的洪榮宏，現在對於年紀大或小比較多的對象，都不會考慮，至於跟洪榮宏所生的3個孩子，似乎都遺傳到爸爸的音樂天分，陳施羽表示不想讓孩子進演藝圈，希望他們走幕後工作就好。

(中時電子報)