世大運落幕 葉毓蘭：看掌權者如何破壞團結
世大運在8月底落幕，總統蔡英文昨(8月31日)也接見奪牌的台灣英雄，並發文稱「台灣可以很團結，這是今年夏天我們一起體會的事。」對此，亞洲警察學會祕書長、前警大教授葉毓蘭頗不以為然，她認為蔡英文才是在「破壞團結」。
葉毓蘭今(1日)在臉書發文，批評在蔡英文的政治操作下，我們的國家與國名「被消失」了！她說，世大運期間，蔡英文每天都在臉書上PO文，這本來是一個激起全民團結意識的好機會。然而，綜觀其所言，「中華民國」或「中華隊」從來沒有出現，連我們的國旗都是其他代表隊弄進場的；奇怪的是，「台灣國」或「台灣獨立」的旗幟反而糊里糊塗地被莫名偷渡。
為什麼一個中華民國總統說不出「中華民國」一詞，難道是有人能限制她？別忘了，在台灣的土地致詞、在臉書上發言可是不受國際奧會管轄！
葉毓蘭強調，看看觀眾們在場上高喊「中華隊」，一點都沒有不自然；反倒是，被當局刻意縱容的「台灣國」成為場上危害安全的一支人馬。
PS：「台灣可以很團結」，但是這個夏天，我看到掌權者如何去破壞團結!
(中時電子報)
文章來源：葉毓蘭臉書
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