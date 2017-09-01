歐錦賽》芬蘭爆冷延長勝法國 帥哥長人搶鏡

今年NBA選秀第7順位被公牛選走的芬蘭長人馬卡南，1日幫助芬蘭險勝法國。(取自FIBA官網)

歐洲籃球錦標賽1日宣告開打，首日就大爆冷門！挾著地主優勢出賽的芬蘭，靠著帥哥長人馬卡南貢獻22分、7籃板，爆冷以86比84延長擊退上屆季軍法國，也讓今年NBA選秀會上用第7順位選到馬卡南的公牛大呼賺到了。

就讀美國亞利桑納大學的馬卡南，是今年選秀會上最受矚目新秀之一，因為公牛為了搶到他，竟用吉米巴特勒去跟灰狼換回馬卡南的選秀權，以及鄧恩、拉文等球員，擺明相當看好這名顏值很高且年僅20歲的歐陸7呎長人。

馬卡南在歐錦賽的首役，也讓外界相信公牛這次眼光沒錯，馬卡南除了擁有7呎身高，可裡可外的身手，更讓他被評估為芬蘭版的諾維茲基，從他1日全場投15中9，包含三分球投3中2的數據當中就可清楚看出。

相較於芬蘭只有1名還沒正式打過NBA的馬卡南，法國陣中擁有洛弗尼(馬刺)、佛尼爾(魔術)與狄奧(爵士)3名NBA現役球員，沒想到仍遭芬蘭逆轉擊敗，也讓佛尼爾1日攻下全場最高25分的表現形同沒用。

今年歐錦賽比照上屆模式，將於芬蘭、土耳其、羅馬里亞與以色列4個國家舉辦預賽，最後的16強淘汰賽選在土耳其伊斯坦堡進行。

(中時電子報)