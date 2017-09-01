朱立倫外婆林李春公祭 藍綠人士到場致意

鄭文燦與朱立倫握手致意。（楊明峰攝）

吳敦義到場鞠躬致意。（楊明峰攝）

朱立倫神情哀戚。（楊明峰攝）

不分藍綠，不少政治人物到場致意。（楊明峰攝）

正副總統送上輓聯。（楊明峰攝）

告別式在大溪梅鶴山莊舉行。（楊明峰攝）

新北市長朱立倫的外婆林李春日前辭世，享壽101歲，1日在桃園市大溪區的老家「梅鶴山莊」舉行告別式，包含國、民兩黨與地方人士到場致意，包含國民黨主席吳敦義、新北市副市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、前總統府副秘書長羅智強、立委趙正宇、吳志揚、陳學聖等人到場弔唁。蔡英文總統、副總統陳建仁等人也送上輓聯。

朱立倫站在隊伍後方，神情哀戚，相當低調，現場司儀多次邀請朱立倫上前，但他婉拒，只在隊伍後方與人握手致意。

(中時)