親自看大谷翔平投球 洋基總管沒評論
日本火腿「雙刀流」大谷翔平，昨本季第二度登板投球，吸引15支大聯盟球團相關人員前來視察，雖然大谷成績並不理想，但球速已經來到160公里，展現火球實力，不過洋基總管凱許曼被問至看法時則表示，沒有辦法評論。
大谷翔平今年球季結束，轉而挑戰大聯盟，幾乎已成定局，昨本季第2次先發，就吸引15支大聯盟球團前來，彷彿是轉戰大聯盟的測試會，其中洋基總管凱許曼還親自出馬，顯見對於大谷爭奪戰的重視。
不過凱許曼被日媒問到親自看到大谷的看法時，他回應，無可奉告，沒有辦法評論，不過也提到日本的確有很多很棒的投手。
相隔50天，大谷再次站上投手丘昨役先發，主投3.1局用了64球，雖然前3局順利壓制對方打者，但實戰上面還是有點不足，打者進入第二輪對決，就頻頻擊出安打，大谷還挨了一轟，也將他打退場。
好消息是，大谷昨役球速已經回來，最快已達到160公里，此次大聯盟球團來觀察，應也是觀察他傷後的身體狀況，大谷昨賽後也回應，狀況雖然沒有到最好，但已經比上一場出色。
(中時電子報)
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