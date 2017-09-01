LPGA》曾雅妮波特蘭賽開平盤 龔怡萍T8
曾雅妮今在(1日)波特蘭菁英賽首輪，出現小幅震盪，最終以3鳥3柏忌平標準桿72桿交卡，暫居並列第73，得在次輪揮出紅字成績，才能連續4場與賽史連4屆晉級。
台灣6女將首輪以資深好手龔怡萍表現最佳，暫以68桿(-4)位居並列第8。她前3屆都晉級，其中2015年獲得並列第2佳績。
另4人徐薇淩69桿(-3)並列第18，李旻70桿(-2)並列第36，仍在尋求本季首場晉級的程思嘉，73桿(+1)並列第93，新人錢珮芸76桿(+3)並列第131。首輪打完的晉級線為71桿，台灣女將3人在晉級線之內。
近5戰4場晉級的曾雅妮，首輪因開球成功率只有5成，進而影響攻果嶺製造抓鳥機會，前11洞在第8、11洞吞下2個柏忌，沒有抓到任何小鳥，還好最後7洞抓到3隻小鳥與1個柏忌，將成績拉回至平標準桿，但仍差晉級線1桿，明次輪至少要揮出低於標準桿，才能連續4場與賽史連4屆晉級決賽。
上周在加拿大女子公開賽錯失贏得領先勝的韓國女將田仁智，本周捲土重來爭冠，首輪以66桿(-6)搶頭香。
「球后」韓將柳蕭然僅以74桿(-2)並列第103，出現本季第2場淘汰危機。
(中時電子報)
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