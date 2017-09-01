大谷翔平3.1局遭KO 火腿投教：結果比預期好

大谷翔平(右圖)昨本季第二度先發，大聯盟球團注目。(截自日本雅虎體育)

日本火腿大谷翔平昨本季第二度登板，引起大聯盟多球團關注，他雖飆出本季最快的160公里速球，一度演出3局無安打比賽，但第4局遇襲慘失4分退場，最後火腿3比4輸給軟銀，大谷吞下敗戰，看完大谷表現，洋基總管凱許曼(Brian Cashman)僅淡淡說「不多評論」，態度令人好奇。

大谷本季首度先發，是在7月12日對戰歐力士，當時他僅被打2安，但送出3次保送，投1.1局就失4分退場。隨後他多以打者之姿出賽，同時也針對控球做調整；此役他控球仍不算理想，偏高球路還不少，但只送出2保送，另有4次三振，球速都能維持在150公里以上。

但大谷4上遇亂流，單局投出1保送、挨3安，其中包括福田秀平的2分炮，失掉4分，只因中村晃犧牲觸擊抓到1出局，用64球就退場。據日媒《日刊體育》報導，大谷認為，面對打者感覺還有些生疏，對表現並不滿意，「還有很長一段路要走，但以從零開始來說，這次比上次還進步，這是好事。」

大谷雖還沒找回昔日身手，不過投手教練吉井理人是樂觀以對，「一切都照著計畫走，這結果比我預期中還好。」他表示，大谷前3局投得不錯，在打者多瞄準速球時，多投不少的變化球，但第4局狀況下滑，尤其對柳田悠歧那個打席，費了不少力氣，投球身體的平衡有些跑掉，而釀成危機。

球評東尾修同樣對大谷狀況給出正面評價，他認為，大谷比起首場先發，顯然準備得更充足，投球時上下半身力量用得很好，動作的平衡也維持得不錯，手臂揮動和滑球都很不錯；儘管沒能拉長局數，腿部肌肉在傷後似乎有減少，但投球沒有太大的問題。

大谷此役先發，包括遊騎兵、道奇、洋基等14支大聯盟球團，都派員緊盯，洋基總管凱許曼更是親臨現場，不過對大谷的表現，他們並未多做評論。至於下次大谷何時先發？吉井還未有明確規劃，他表示得看大谷的調整狀況，才能做決定。

(中時電子報)