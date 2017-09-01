「沒什麼過不去的坎」 宥勝妻PO文疑回應佼佼

宥勝與黃子佼結下的心結，背後原因仍未曝光。(圖/宥勝、黃子佼臉書)

黃子佼日前拒絕與宥勝同台，讓兩人懷有多年心結一說甚囂塵上，日前更被爆料宥勝在老婆小嫻懷孕時，對孟耿如頻頻獻殷勤，因此引發家庭革命，不過宥勝老婆小嫻凌晨在臉書發文表示感情依舊，力駁婚變傳聞。

小嫻表示看到報導時覺得荒謬，原想採取不理會的處理方式，未料事情越演越烈，不得不親上火線滅火，她透露事件爆發後，夫妻倆依舊每天推著小孩散步買早餐，抱著小孩餵奶和拍嗝等，日常生活仍以小孩為重心，心情絲毫不受影響，因此便在臉書發文「我們很好，不好意思讓大家擔心」，文末不忘示愛宥勝及一雙兒女。

不過有眼尖網友發現，小嫻文章中提到「沒有什麼過不去的坎、過不了的關，只要你心中有愛和有深愛的人，陪著你走過一個一個的日常」疑似回應黃子佼日前拒絕與宥勝同台的理由，「我心裡有個坎過不去」。

(中時電子報)