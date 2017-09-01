「沒什麼過不去的坎」 宥勝妻PO文疑回應佼佼
黃子佼日前拒絕與宥勝同台，讓兩人懷有多年心結一說甚囂塵上，日前更被爆料宥勝在老婆小嫻懷孕時，對孟耿如頻頻獻殷勤，因此引發家庭革命，不過宥勝老婆小嫻凌晨在臉書發文表示感情依舊，力駁婚變傳聞。
小嫻表示看到報導時覺得荒謬，原想採取不理會的處理方式，未料事情越演越烈，不得不親上火線滅火，她透露事件爆發後，夫妻倆依舊每天推著小孩散步買早餐，抱著小孩餵奶和拍嗝等，日常生活仍以小孩為重心，心情絲毫不受影響，因此便在臉書發文「我們很好，不好意思讓大家擔心」，文末不忘示愛宥勝及一雙兒女。
不過有眼尖網友發現，小嫻文章中提到「沒有什麼過不去的坎、過不了的關，只要你心中有愛和有深愛的人，陪著你走過一個一個的日常」疑似回應黃子佼日前拒絕與宥勝同台的理由，「我心裡有個坎過不去」。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。