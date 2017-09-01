《分歧者》女星入獄 裸體遭翻臀瓣「沒人權」

雪莉伍德莉去年因為抗議被捕入獄，她近來受訪談自己入獄生活。（圖／達志影像）

《分歧者》女主角雪莉伍德莉向來關注社會議題，去年她因參與了反對興建輸油管的抗議活動，她最後被以非法闖入私人土地罪名遭逮捕。近來她接受《美麗佳人》訪問，回顧獄中生活，雪莉伍德莉透露自己被脫光搜身，臀瓣也被翻開檢查，當下她備感受辱，直呼根本「沒人權」！

雪莉伍德莉近來登上英國版《美麗佳人》，回想起先前被捕入獄的慘況，她坦言自己當時宛如被關在籠中的動物，不僅被要求脫光搜身，甚至彎腰被翻開臀瓣確認是否有藏毒，她形容當下的心情是「毫無人權、沒人可救妳」的感受。

不過目前雪莉伍德莉仍在緩刑期間，她笑言還是得收斂一點注意自己的言行，不過有了這些經驗，她也坦承曾經閃過競選參議員的可能性，雪莉伍德莉認為自己還年輕，沒有什麼是不可能的。

(中時電子報)