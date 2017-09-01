前瞻過民進黨爽了 黃智賢：立法院奴才跪安
立法院31日通過第一期前瞻特別預算案，原編列1,089億元，經決議後減列18.5億元、凍結108.9億元。行政院長林全指示各主管機關儘速完成調整，並以最快速度將計畫付諸執行。知名政論節目主持人黃智賢表示，前瞻過了，民進黨爽了。台灣，已經成為蔡皇的後宮。立法院的奴才跪安。皇上吉祥！
前瞻預算刪減18.5億元，以交通部的5.83億元最多，包括「軌道技術研究暨驗證中心計畫」2.4億元等，其次是經濟部遭刪4.56億元，接著是內政部的2.54億元。林全說，這次的預算受到社會矚目，過程中也非常辛苦，請各部會首長，在執行上能夠珍惜取得不易的預算，同時掌握執行進度，不要有所耽擱。
黃智賢認為「前瞻過了，民進黨爽了。」可怕的，不是要花的這幾千億百姓血汗錢。可恥的，是民進黨踐踏民主程序的嘴臉。當在野黨的提案，連討論和表決的機會都沒有。當有約束力的「主決議」，變成卑微的，對行政院的「建請」。黃怒批台灣已經成為蔡皇的後宮。「立法院的奴才跪安。皇上吉祥！」
(中時電子報)
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