積極訪才 郝龍斌：在6都找出最強候選人

國民黨台中市黨部今天舉行主任委員佈達典禮，由副主席郝龍斌（左）主持，並頒發派任書予主任委員陳明振。（盧金足攝）

前立委楊瓊瓔（中）贈送「國民黨長紅」的畫作給新任國民黨台中市黨部主委陳明振（右）。（盧金足攝）

國民黨副主席郝龍斌表示，台中市民對現任執政有憂慮，只要推出好的市長候選人，相信在2018選舉有信心能爭取好成績。（盧金足攝）

立委江啟臣（中）今天出席國民黨台中市黨部主委布達典禮。（盧金足攝）

立委江啟臣被視為國民黨下屆市長參選人熱門人選。（盧金足攝）

國民黨副主席郝龍斌今天（日）到台中市主持市黨部主委布達時表示，各地方黨部主委都已經到位，6都在各地有非常多年輕優秀，有企圖心深耕基層的候選人，將透過民主機制找出最強候選人，團結一致，爭取勝選，不只6都這樣，地方選舉也會朝這個方向發展，重返執政，2018要贏，2020更要贏。

國民黨台中市黨部今天舉行主任委員佈達典禮，由副主席郝龍斌親臨主持，並頒發派任書予主任委員陳明振。

明年即將舉行6都選舉，國民黨有何策略？6都有信心拿回幾都？郝龍斌今天受訪時指出，從黨主席吳敦義就任後，各地方黨部主委都已經到位，各地很多年輕優秀有企圖心深耕基層的候選人，透過民主機制找出最強候選人。

郝龍斌說，對6都能拿回幾都，「當然希望這次選舉結果要好！」現在候選人還未正式產生之前，最重要的是積極訪才，把黨內氣氛環境做好，監督大環境做好，朝這個方向來努力。

台中市市林佳龍聲勢和民調，目前都大幅領先國民黨可能的對手，郝龍斌強調，現在國民黨的候選人都還沒有出來，在沒有特定候選人的前提之下，當然做民調結果不會很準。

郝龍斌表示，國民黨在台中有很年輕、優秀有民意基礎，深耕基層優秀候選人，將來透過嚴謹機制，大家團結一致，民調會上來，「更重要的我相信我們會勝選！」

國民黨是否將展現新氣象？郝龍斌說，有信心組織改革、改變、改造後，在選舉中推出優秀的候選人爭取選民支持。

他也批評，台中市在過去2年沒有太多建設，甚至過去好的建設像BRT、台中國家歌劇院被現任市長破壞，沒有好好經營，台中市民對現任執政有憂慮，只要推出好的市長候選人，相信在2018選舉有信心能爭取好成績。

「台中選舉是關鍵！」郝龍斌表示，國民黨立委在立院三天三夜奮戰不懈，民進黨卻用違憲違法手段，閹割所有立院法案的提案權，甚至放棄立委的預算審查權，如果任這樣違法毀憲前瞻計畫通過，這樣的後果比前瞻預算不審查更嚴重，一例一休與前瞻預算的包裹，就是在為地方綁椿，顯出民進黨沒有執政能力。

(中時)