「解剖孤獨―蔡明亮電影回顧展」柏林登場
駐德國代表處文化組為推廣臺灣大師級導演電影作品，與柏林國際影展「論壇」(Forum)及「延伸論壇」(Forum Expended)主辦單位「兵工廠―電影及錄像藝術學院」(Arsenal – Institute for Film and Video Art）合作策畫「解剖孤獨―蔡明亮電影回顧展」，自9月1日起為期1個月放映12部蔡導演著名作品，共24場次，透過電影讓德國民眾深入瞭解臺灣。
9月1日將於Arsenal附設電影院舉行首映會，放映蔡導演首部劇情長片「青少年哪吒」。駐德國代表處謝志偉大使亦將親自出席首映會並邀集駐地貴賓共襄盛舉。電影放映前，主辦單位特別邀請影評人暨柏林影展論壇單元委員拉蒂默(James Lattimer)擔任主講人，詳細介紹蔡明亮作品。電影放映後，將舉辦酒會，讓來賓彼此交流，深化活動效果。同時，主辦單位為增加媒體曝光，已於8月16日舉辦媒體試映會，邀請記者、影評人士前往觀賞，德意志電臺文化臺(Deutschlandfunk Kultur)並以7分鐘專題介紹本活動。
此次蔡明亮回顧展蒐集蔡導演1992年至2015年間之影片，包括「青少年哪吒」、「愛情萬歲」、「河流」、「洞」、「你那邊幾點」、「不散」、「天邊一朵雲」、「黑眼圈」、「臉」、「郊遊」、「西遊」及「那日下午」等12部，以編年方式讓觀眾清楚瞭解蔡導演不同人生階段敘事手法與創作理念。
(中時電子報)
關鍵字：蔡明亮
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