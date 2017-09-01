全新進化！摩當卡地3.0新標登場

摩當卡地新標正式登場！（左起）橡木桶洋酒董事長陳春安、寶龍菲力浦出口經理Christophe Goehen、橡木桶洋酒總經理袁德珮、寶龍菲力浦品牌總監Anthony Gourmel一同出席盛會。(橡木桶洋酒提供)

波爾多第一家族寶龍菲力浦羅斯柴爾集團，日前在台北萬豪酒店舉辦盛大記者會，宣佈摩當卡地3.0新標正式登場！全新版本「摩當卡地3.0」，從葡萄園管理到釀造技術、完整的原料供應掌控，累積了十二年的努力，終於與酒饕們見面，新版摩當卡地醇釀紅葡萄酒，風味更加圓潤多汁、芬芳柔美，消費者預計在今年十月即可入手，而全新的摩當卡地精釀系列預計於2017年底上市（單瓶價1090元起），醇釀粉紅與白葡萄酒系列則預計於2018年春天上市（價格未定）。活動詳情請見橡木桶洋酒官網或親洽門市。

摩當卡地全新金羊Logo正式面世。(橡木桶洋酒提供)

橡木桶洋酒總經理袁德珮表示，華人地區對葡萄酒的需求與知識日漸增加，僅管景氣不佳，去年台灣葡萄酒進口量還是小幅成長了5.41%。這次進化，可說是為華人量身訂做的，除了100%葡萄契作，近一半的葡萄園，來自更高的法定產區AOC Cote de bordeaux波爾多丘，芳香柔順大幅升級、更適合搭配中菜的醬汁與辛香口感之外，在酒標方面，以高貴的黑色酒標印上充滿喜氣的紅色曲線與紅色封緘，整體形象更適合呈現在各大喜慶場合或是高檔飯店的餐桌上。而最經典的「金羊」圖像則張開了眼睛、展開笑容，讓品牌更顯喜氣，也更加符合摩當卡地為每個人帶來愉悅的品牌精神。

寶龍菲力浦羅斯柴爾集團指出：「摩當卡地的全新作品是過去十二年來，我們與波爾多契約葡萄酒農極為精準的技術合作結晶。在忠於原味的同時，摩當卡地葡萄酒變得比以往更加圓潤、美味。」

全新風貌的摩當卡地醇釀紅葡萄酒，風味更佳圓潤、令人愉悅（單瓶價798元）。(橡木桶洋酒提供)

橡木桶洋酒總經理袁德珮進進一步表示，2003年橡木桶洋酒正式與寶龍菲力浦集團合作至今已十四年，而摩當卡地系列已深受台灣消費者的喜愛，年年熱銷數萬瓶，儼然是波爾多第一葡萄酒的代名詞。「人」是打造完美葡萄酒的關鍵，不論是釀酒師的努力或是消費者的意見都是相當重要的。寶龍菲力浦團隊諮詢了超過兩千位葡萄酒專家、記者、葡萄酒愛好者，經過無數測試，終於讓摩當卡地醇釀紅葡萄酒能以全新的風貌呈現！

「波爾多的葡萄園包羅萬象，意味著我們能夠從中挑選出最好的。」寶龍菲力浦釀酒師皮耶朗貝爾如此說道，「摩當卡地醇釀紅葡萄酒以梅洛為主，並以卡本內蘇維翁的單寧結構與卡本內弗朗的優雅支撐。至於摩當卡地醇釀白葡萄酒，則是以榭密雍、密絲卡黛與高比例白蘇維翁混釀，給其更加清新的果香、黃楊木香氣。而梅洛則給了摩當卡地醇釀粉紅葡萄酒清新的紅色水果香氣，再精準調入些許卡本內蘇維翁與卡本內弗朗，增添一絲怡人的單寧結構。清爽優雅的摩當卡地白蘇維翁葡萄酒使用100%單一葡萄品種釀造，是一款芳香四溢、清脆鮮活的白酒。」

寶龍家族第三代接掌，正式迎接摩當卡地3.0！（左起Baron Philippe男爵、 Camille、 Julien）。(橡木桶洋酒提供)

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(中時電子報)