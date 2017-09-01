世大運功臣傳離職 柯文哲：會慰留

臺北世大運執行長蘇麗瓊（左）與FISU會長Oleg Matytsin。（資料照，鄭任南攝）

台北世大運順利落幕，堪稱「台灣阿信」的台北市政府秘書長蘇麗瓊絕對是幕後功臣。不過世大運甫結束，就傳出蘇麗瓊要離職，對此台北市長柯文哲表示，蘇尚未提離職，如果提出「會慰留。」

柯文哲今出席台北3C電器空調影音大展開幕記者會，會後受訪被問及世大運執行長蘇麗瓊、體育局長鄭芳梵離職消息？柯文哲說，蘇麗瓊還沒有跟他提過，因為世大運結束還有很多要善後，像是單據整理、結案報告等，都已經好幾個月後，「所以現在講這個也太早。」

至於體育局長鄭芳梵，柯文哲說，鄭芳梵局長是退休後被臨時找來幫忙，證實鄭已經向他提過。

對於開幕維安問題，外界也傳出柯文哲要力保警察局長邱豐光，柯文哲說，他的主張是如果換人可以解決，當然換人，如果換人問題沒有解決，要處理的是系統跟制度的問題。

柯文哲坦言，整個情資系統的整合有問題，應該找國安局、憲兵隊、警政署和台北市警察局大家聯合開個檢討會，重點不在懲處人，還是要檢討制度、系統，為什麼會有分工不合作的問題，為什麼大家開始推責任，應該把系統解決。「把大家心中的不愉快講出來，不要推來推去。」

也有很多民眾關心世大運吉祥物熊讚的去處？柯文哲說，這也是善後工作的一部分，畢竟台北的吉祥物很多種，是不是全部整理成剩下熊讚，這個也是內部要花一兩個月時間討論。不過它是台北市的代言人，如果要找工作，也是台北市政府的工作優先。

(中時)