李智凱公益處女秀 怕吃太多翻不動

金牌選手李智凱（左）與教練林育信（右）今天出席公益代言活動。（柯宗緯攝）

金牌選手李智凱（中）今天出席公益代言活動。（柯宗緯攝）

金牌選手李智凱（左三）現學現賣DIY牛軋糖，直呼好吃不黏牙。（柯宗緯攝）

世大運競技體操金牌選手李智凱，今天化身公益代言人，公益處女秀獻給高雄長庚附設「湖畔咖啡屋」庇護工場，為中秋節伴手禮催出買氣。他試吃時大讚牛軋糖很好吃，不黏牙，不過笑說「怕吃太多會翻不動」。至於，近期目標是為2018亞運準備，同時放眼2020東京奧運。

李智凱摘金後，除繼續訓練外，今天更首度擔任公益代言人，南下高雄長庚醫院出席中秋伴手禮推廣。他說，一路上比賽有長庚醫療團隊照顧，才能有好的表現，這次應邀響應公益，覺得很有意義，也希望拋磚引玉，共邀社會做愛心。

他與教練林育信等人，現學現賣當場DIY牛軋糖，他拍胸補保證真的很好吃，不但不黏牙，也不會太甜，會讓人想一吃再吃，不過考量自己得維持身材，不能吃太多，否則會翻不動。

李智凱今天到醫院出席活動，刮起一陣炫風，醫療人員及民眾，搶著合影、簽名留念，他為人謙虛，幾乎有求必應，帶著靦腆的笑容，回應大眾的支持。

湖畔咖啡屋庇護工場，目前有14名身心障礙員工就業，今年推出「澎湃中秋禮盒」（每盒360元），內有招牌牛軋餅、果香Q餅及巧克力杏仁餅，領有綠豆椪禮盒等產品，標榜全程手工製作，且低糖低油，民眾吃得安心，送禮自用兩相宜。詳洽07-7317123轉8769。

(中時)