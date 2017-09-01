廈門金磚峰會前 普丁警告對北韓施壓是「死路一條」
俄羅斯總統普丁在2017廈門金磚五國(BRICS）峰會前夕，警告在北韓危機中，美國和其他各方對平壤施加壓力，是一條「死路」，呼籲以談判解決問題。
金磚五國峰會將於9月3日至5日在福建廈門舉行。克里姆林宮31日公布了普丁在啟程出席峰會前發表的談話文。
普丁在文中表示，俄國相信對平壤施加壓力，以期遏阻其核武計劃的政策，是「誤導且徒勞無功」的。
普丁說，該區域問題應只有透過關切各造，在沒有任何先決條件下，以直接對話解決；挑釁、施壓、軍國主義和侮辱性言詞，都是死路一條。
普丁發表這項評論前數小時，美國和南韓才在韓半島舉行一項被平壤當局譴責為「輕舉妄動」的模擬轟炸演習。另一方面，在北韓日前飛越日本領土發射導彈後，美國再度呼籲國際對北韓施壓。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。