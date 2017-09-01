廈門金磚峰會前 普丁警告對北韓施壓是「死路一條」

俄羅斯總統普丁。(美聯社)

俄羅斯總統普丁在2017廈門金磚五國(BRICS）峰會前夕，警告在北韓危機中，美國和其他各方對平壤施加壓力，是一條「死路」，呼籲以談判解決問題。

金磚五國峰會將於9月3日至5日在福建廈門舉行。克里姆林宮31日公布了普丁在啟程出席峰會前發表的談話文。

普丁在文中表示，俄國相信對平壤施加壓力，以期遏阻其核武計劃的政策，是「誤導且徒勞無功」的。

普丁說，該區域問題應只有透過關切各造，在沒有任何先決條件下，以直接對話解決；挑釁、施壓、軍國主義和侮辱性言詞，都是死路一條。

普丁發表這項評論前數小時，美國和南韓才在韓半島舉行一項被平壤當局譴責為「輕舉妄動」的模擬轟炸演習。另一方面，在北韓日前飛越日本領土發射導彈後，美國再度呼籲國際對北韓施壓。

(中時)