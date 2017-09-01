陸中小學開學 新版語文課本古詩文大增

8月31日，合肥少兒藝術學校的一年級學生在開學預備課上熟悉新編語文教材。（新華社）

中國大陸中小學今天（1日）起使用大陸教育部統一的語文教材，改變過去「一綱多本」的教學，新編小學語文課本大幅增加古詩文。

解放日報網站引述語文教材總主編、北京大學中文系教授溫儒敏說，新編語文課本增加傳統文化內容，小學一年起就開始有古詩文。整個小學6個年級12冊共選優古詩文129篇，占所有選篇的30%。比舊有版本增加達80%，平均每個年級20篇左右。

初中古詩文選篇占所有選篇的51.7%，平均每個年級40篇左右。此外，有關中共歷史人物或宣揚愛國主義的文章也增加。

大陸近年輿論呼聲多要求為小學生的學習壓力「減負（減輕負擔）」，也曾提出小學語文課本要減少一些古詩文。不過，中共總書記習近平上台後多次高調談儒學及中國傳統文化，影響大陸語文教材的方向。

(中時電子報)