中共19大召開在即 我政府「溫和」推動入聯

聯合國大會將於本月12日至25日舉行，政府考量國內、國際情勢，以及中共19大召開在即等諸多因素，今年仍將循去年做法，請友邦致函聯合國秘書長，並請友邦在總辯論上替台灣發聲，不會主動提案。

知情官員指出，今年經歷無法參與ＷＨＡ的挫敗後，政府曾考慮調整往後參與國際組織的策略，加強力道，但這次聯合國大會在中共19大之前召開，顧慮到兩岸錯綜複雜的情勢，因此決定還是使用溫和方式表達台灣的訴求。

知情官員表示，今年目標希望用務實方式，讓大家都感到「舒服」。「大家應該要了解表達訴求的過程會影響結果，其實溫和沒什麼不好，我們要用理性平和的方式，讓聯合國所有成員了解台灣人想要什麼。」他強調，我們的做法如果能讓聯合國會員感到舒服，或許能引起他們的迴響。國際場域非常現實，要讓其他人替我們講話，一定要他們覺得舒服。

外交部今年將向聯合國表達三大訴求，首先就是呼籲聯合國不可以將台灣排除在外，也會提到無法參與ＩＣＡＯ、ＷＨＡ等案例；再來是希望聯合國能正視台灣人進入聯合國開會、參訪、參加活動的困難，不可以有要求我們使用台胞證這麼粗魯的行為；最後就是要聯合國尋求適當的方式，讓台灣能參加「永續發展目標」(SDGs）的相關活動。

此外，外交部長李大維也撰寫專文，表達台灣希望參與聯合國的三大訴求，近日將在全球各大媒體刊出，要讓全世界知道台灣其實是SDGs非常好的夥伴，希望聯合國能落實「普世」原則。環保署長李應元也將在聯合國大會期間前往紐約，以發表會的形式，公布SDGs的志願國家檢視報告。

(中時)