垃圾何去何從？ 立委：焚燒後加強底渣資源利用

有關垃圾焚化與底渣資源去化的問題，1日上午立法院舉行公聽會。（廖德修攝）

立法委員賴瑞隆、陳曼麗今天上午召開焚化爐調度權與與底渣資源去化公聽會，邀請環保署、公共工程會、工業局、各縣市環保局，以及專家學者劉志堅、謝和霖等一起討論相關議題。

國內各縣市垃圾處理容量不一，跨縣市處理成為地方政府之間的難題，不僅焚燒垃圾產生的成本和財務問題，焚燒底渣所製造的環保去化等問題，往往協調不易，形成地方政府之間的困擾。

有關底渣的處理在公聽會中被熱烈討論，公共工程會希望焚燒後的底渣，經過品質確保後變成可用的資源，先讓公部門的工程單位敢用、會用、一定要用，也是解決垃圾與再利用的方法。

立委陳曼麗則指要求經濟部工業局要控管事業廢棄物，設法減量，因為大部分的垃圾都來自工廠，不能都推給環保署。立委賴瑞隆則希望工程會、環保署訂出底渣的使用標準，焚燒後的底渣才能夠充分利用。有的地方環保單位則表示焚化爐陳舊，應該重建才能提升處理效能。

環保團體則認為，底渣要加強控管，並且落實追蹤，也就是品管工作絕不容忽視。

(中時)