男足19小時飛抵巴林 前鋒行李還在泰國

中華男足抵達巴林，我國駐巴林代表陳天爵（中著西裝者）親自到機場接機歡迎。（李弘斌攝）

中華隊前鋒李祥偉（右）嘗試在禁區內轉身射門。（李弘斌攝）

中華男足8月31日出征亞洲盃資格賽，經曼谷、阿布達比兩度轉機後，耗時19小時終於抵達目的地巴林。悶的是因為轉機緣故，臺北世大運表現出色的前鋒李祥偉還卡在曼谷。釘鞋沒來，李祥偉至少9月1日的訓練會有點困難了。

中華隊將於當地時間9月5日晚間7時，在本次亞洲盃最終輪資格賽的第3戰遭遇世界排名124的巴林，被認為是系列賽最硬的一場。而在凌晨4時抵達巴林機場時，當地的氣溫竟高達攝氏36度，高溫、潮濕的程度猶勝台灣，也是中華隊的一大挑戰。

中華隊抵達巴林機場，我國駐巴林代表陳天爵親自到場接機，給予通關、接駁等協助，不過陳天爵也向教練團透露，台灣在巴林的僑民非常少，比賽當天能到巴林國家體育場助陣的啦啦隊，可能只有代表處10位左右的員工，以質取勝。

由於日籍教頭黑田和生心臟病發在日本休養，中華隊這次由平田禮次擔任代總教練。陣容方面除「足球貴公子」陳昌源剛當爸爸告假，旅外好手都將助陣，「台灣一哥」陳柏良將於3日至巴林報到，陳浩瑋、溫智豪、朱恩樂、殷亞吉都已在台灣會合，隨隊出征。

本土陣容方面，世大運國腳林建勛、陳庭揚、李茂、蘇德財、李祥偉、林哲宇、顏廷翰、白劭宇續戰亞洲盃資格賽，陳毅維、邱育宏、魏沛倫等非世大運國腳也在上周開始集訓，至巴林進行最後整合。

(中時電子報)