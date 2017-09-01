男足19小時飛抵巴林 前鋒行李還在泰國
中華男足8月31日出征亞洲盃資格賽，經曼谷、阿布達比兩度轉機後，耗時19小時終於抵達目的地巴林。悶的是因為轉機緣故，臺北世大運表現出色的前鋒李祥偉還卡在曼谷。釘鞋沒來，李祥偉至少9月1日的訓練會有點困難了。
中華隊將於當地時間9月5日晚間7時，在本次亞洲盃最終輪資格賽的第3戰遭遇世界排名124的巴林，被認為是系列賽最硬的一場。而在凌晨4時抵達巴林機場時，當地的氣溫竟高達攝氏36度，高溫、潮濕的程度猶勝台灣，也是中華隊的一大挑戰。
中華隊抵達巴林機場，我國駐巴林代表陳天爵親自到場接機，給予通關、接駁等協助，不過陳天爵也向教練團透露，台灣在巴林的僑民非常少，比賽當天能到巴林國家體育場助陣的啦啦隊，可能只有代表處10位左右的員工，以質取勝。
由於日籍教頭黑田和生心臟病發在日本休養，中華隊這次由平田禮次擔任代總教練。陣容方面除「足球貴公子」陳昌源剛當爸爸告假，旅外好手都將助陣，「台灣一哥」陳柏良將於3日至巴林報到，陳浩瑋、溫智豪、朱恩樂、殷亞吉都已在台灣會合，隨隊出征。
本土陣容方面，世大運國腳林建勛、陳庭揚、李茂、蘇德財、李祥偉、林哲宇、顏廷翰、白劭宇續戰亞洲盃資格賽，陳毅維、邱育宏、魏沛倫等非世大運國腳也在上周開始集訓，至巴林進行最後整合。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。