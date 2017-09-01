民宅驚傳火警 熊熊火舌竄出 警消忙灌救

民宅驚傳火警 熊熊火舌竄出 警消忙

台中市朝馬二街民宅，於上午八點左右發生火警！民宅內竄出熊熊烈火，讓附近住戶看了怵目驚心，還一直對民宅內的人不停呼救，深怕裡面還有人受困其中，民眾著急的打電話給消防員，情況相當緊急，隨後警消人員及救護車趕到現場，出動多台消防車到場撲滅火勢。

(中天)