樂陞投資人血本無歸 投保中心代求償近40億

針對樂陞收購案失敗，造成投資人損失慘重，投保中心代1萬9620位投資人，向台北地方法院提出民事求償訴訟，要求樂陞董事長許金龍、董事及獨董陳文茜、尹啟銘、李永萍等人賠償39.59億元。北院表示，本案已在8月24日收案後分案，正由民庭法官審理中。樂陞方面則表示，將委任律師答辯，請法院駁回求償訴訟。

樂陞公開收購案失敗，投保中心先前曾替1萬9979名投資人向百尺竿頭公司、關係企業「Mega Cloud」及日籍負責人樫埜由昭求償新台幣46億餘元，台北地方法院8月18日才判投保中心勝訴。投保中心這次再對樂陞董事長許金龍、董事、獨立董事及監察人等，因違反證券交易法、公司法等責任，提起民事訴訟請求損害賠償。

(中時)