鄭兆村風光破紀錄 對名嘴洩「憂心事」讓全台慚愧了…
2017世大運前天舉辦閉幕式典禮，而地主國部分，則於昨天追加了「臺灣英雄大遊行」活動，請台灣健兒們步上紅毯，接受民眾熱情的掌聲，也讓眾人再次回味他們精采的表現，其中，讓「德國坦克」霍夫曼震驚、擲出91公尺36突破亞洲紀錄的標槍國手鄭兆村，遊行前一天搭了名嘴羅友志的車回到選手村，羅友志事後po出兩人在車內的對話，透露金牌得主鄭兆村過程中10次提及「未來」，讓他聽了心疼又慚愧。
羅友志昨在臉書po文，透露自己載了鄭兆村一路回到選手村，路上以經典起手式「不簡單啊~要加油喔…」當作開場白，跟金牌來了場閒聊加專訪，鄭兆村倒是滿腔真心，回應：「我很知道自己在做什麼，也知道自己該做什麼，我會加油，因為這是我該拼的，拼自己的未來」，第一句就讓羅友志內心「頓了好大下」，驚覺眼前這個大男孩，一點都沒有一舉成名的「小孩子心態」，反倒抱持超齡的思慮。
鄭兆村接著吐露更多憂心，「我是單親家庭，比一般同年齡選手，更珍惜自己」、「這環境，沒有給我們這樣的選手，穩定的未來感，看的到的未來感」，短短22分鐘的車程，已經拿下金牌甚至破了亞洲紀錄的他，提了約莫10次的「未來」，讓羅友志聽了心生愧疚、胸口發悶，不禁捫心自問：「為什麼讓他們那麼沒有未來感？」。
鄭兆村這個集天下光芒於一身的23歲金牌選手，竟然惶惶不安地在擔心著未來，羅友志嘴上說著要他多鼓勵同為選手的女友，兩人一起發光發熱，但看著鄭兆村步入選手村、步入自己的未來，也不禁感到不安，心裡想著：「一個消費他全部的社會，你怎麼能讓他這樣不安的問『我的未來在哪裡？』」，看著鄭兆村回到房間後傳來的謝謝的line訊息，羅友志又不禁感嘆：「這樣一位年輕、有禮貌、有想法的金牌手，你們，能給他未來嗎？政府？還是妳自己，也沒有未來？」。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。