鄭兆村風光破紀錄 對名嘴洩「憂心事」讓全台慚愧了…

鄭兆村身為世大運熱騰騰的標槍金牌得主並打破了亞洲紀錄，如此集光芒於一身，卻不安地擔心著未來。(中時資料照片)

鄭兆村在遊行前一天，在羅友志車上提了10次「未來」，讓聽者心生愧疚。(翻攝自羅友志有事找友志臉書)

2017世大運前天舉辦閉幕式典禮，而地主國部分，則於昨天追加了「臺灣英雄大遊行」活動，請台灣健兒們步上紅毯，接受民眾熱情的掌聲，也讓眾人再次回味他們精采的表現，其中，讓「德國坦克」霍夫曼震驚、擲出91公尺36突破亞洲紀錄的標槍國手鄭兆村，遊行前一天搭了名嘴羅友志的車回到選手村，羅友志事後po出兩人在車內的對話，透露金牌得主鄭兆村過程中10次提及「未來」，讓他聽了心疼又慚愧。

羅友志昨在臉書po文，透露自己載了鄭兆村一路回到選手村，路上以經典起手式「不簡單啊~要加油喔…」當作開場白，跟金牌來了場閒聊加專訪，鄭兆村倒是滿腔真心，回應：「我很知道自己在做什麼，也知道自己該做什麼，我會加油，因為這是我該拼的，拼自己的未來」，第一句就讓羅友志內心「頓了好大下」，驚覺眼前這個大男孩，一點都沒有一舉成名的「小孩子心態」，反倒抱持超齡的思慮。

鄭兆村接著吐露更多憂心，「我是單親家庭，比一般同年齡選手，更珍惜自己」、「這環境，沒有給我們這樣的選手，穩定的未來感，看的到的未來感」，短短22分鐘的車程，已經拿下金牌甚至破了亞洲紀錄的他，提了約莫10次的「未來」，讓羅友志聽了心生愧疚、胸口發悶，不禁捫心自問：「為什麼讓他們那麼沒有未來感？」。

鄭兆村這個集天下光芒於一身的23歲金牌選手，竟然惶惶不安地在擔心著未來，羅友志嘴上說著要他多鼓勵同為選手的女友，兩人一起發光發熱，但看著鄭兆村步入選手村、步入自己的未來，也不禁感到不安，心裡想著：「一個消費他全部的社會，你怎麼能讓他這樣不安的問『我的未來在哪裡？』」，看著鄭兆村回到房間後傳來的謝謝的line訊息，羅友志又不禁感嘆：「這樣一位年輕、有禮貌、有想法的金牌手，你們，能給他未來嗎？政府？還是妳自己，也沒有未來？」。

(中時電子報)