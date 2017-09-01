世大運後民調飆高 柯文哲：短期行情沒意義
世大運風光落幕，根據《時報周刊》民調顯示，民眾對世大運地的滿意度高達8成。台北市長柯文哲被問及如何看媒體民調從世大運後大幅提升?柯笑說，這叫「短期行情」，現在做沒什麼意義，民調應該一個月後做才有意義。
對於各界對世大運都很肯定。柯文哲說，其實主要是台灣很長時間是國際孤兒，難得有個機會可以在國際上被看到，對台灣人來說當然會覺得很興奮。但他也強調，「整個過程，人家說天時地利人和，沒有颱風、也沒有強降雨。」
對於世大運滿意度高達七成，媒體問及柯文哲自評，還有很多可以做得更好，所以還是會檢討。
外界也關心世大運後，明年市長選舉柯文哲是否會跟民進黨合作。根據民調，只有三成二的民眾認為民進黨可以自薦人選，有三成八的民眾認為民進黨應該跟柯合作，世大運後支持度水漲船高？柯文哲仍是一句，離選舉還遠，講這些都沒有意義，每天認真工作，把今天該做的事情做好比較重要。
不過柯出席台北3C電器空調影音大展開幕記者會，也與民進黨副秘書長著桌榮泰同台，是否會藉機談何時接洽或合作？柯文哲直言，「民進黨也不用急著攤牌！」，柯文哲說，我猜應該是明年二月後的事，對民進黨來講，合不和作主動權在他，他何必這麼早攤牌，民調每天有時候高有時候低，現在講這些都沒有意義。
(中時)
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