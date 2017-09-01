世大運後去職？北市體育局長：年底前一定退休

世大運落幕，外傳執行長蘇麗瓊、副執行長鄭芳梵將去職。鄭芳梵今受訪表示，他本來就退休了，只是「體育人回來幫忙世大運」，現在賽事辦完了，今年底以前就會離開，不會拖到明年，應該讓年輕人來當體育局長。

在世大運普遍不被外界看好之際，鄭芳梵從台北市立大學副校長被找進市府擔任體育局長，兼任世大運副執行長，因為擁有多年帶隊經驗、參與過許多國際賽事，可說肩負起整個世大運競賽部分的重責大任。

鄭芳梵今證實，他以前就很喜歡拍風景照，退休之後打算到處跑、閒雲野鶴過生活，原本去年就想去新疆拍照，結果因為世大運沒去，等退休後就可以去了。他說，接下來還有一段時間要做善後，但今年底以前一定會離開市府團隊，即使市長留任，「那也不可能（留下來）啦！」

他說，當初被找進來協助世大運，主要是考量體育人要出來承擔，很多不是體育出身的人都在做了，體育人當然也要扛起來。整個賽事結束，老天爺幫忙、選手幫忙、民眾更熱情，那就很好啦！任務已經告一段落。

(中時)