MLB》洋基不放棄回龍頭 掃14安擊潰紅襪

G.桑契斯近況火燙，此役兩度給紅襪重傷害，率隊勝出。(美聯社)

儘管洋基與紅襪勝差不小，例行賽結束在即，他們似乎仍沒放棄把美聯東區龍頭要回來！兩隊今(1日)上演例行賽最後一個「基襪大戰」首戰，靠G.桑契斯(Gary Sanchez)兩度敲安建功，突破僵局，隨後再靠柏德(Greg Bird)2分炮拉開差距，奠定勝基，終場洋基6比2奪勝，兩隊勝差縮小到4.5場。

洋基此役推「沙胖」沙巴西亞(C.C.Sabathia)，強碰紅襪E.羅瑞葛茲(Eduardo Rodriguez)。2人前5局狀況都不理想，其中沙胖控球不穩，送出多達4次保送，替自己添不少麻煩，但都能屢過難關。而羅瑞葛茲雖保送少，但躲不過桑契斯這關，先在3下被他敲1轟，5下又被他敲適時安打，丟第2分。

隨後沙胖回穩，羅瑞葛茲則在6下連挨3安，其中包括柏德的2分炮，失掉2分退場。紅襪緊急換上阿貝(Fernando Abad)接手，他雖一上場就飆K，但被席克斯(Aaron Hicks)和桂格瑞斯(Didi Gregorious)安打狙擊，讓羅瑞葛茲留下的1名跑者回壘得第5分。

前有桑契斯，後換柏德來亂，棒棒給紅襪重傷害。7下柏德在一三壘有人時，又敲1支穿越安打，替球隊再打進第6分。5分落後的紅襪，雖9上貝騰塞斯(Dellin Betances)忘帶準芯上場，先保送後又連投2次觸身球，擠成滿壘，隨後1出局後又投保送，讓紅襪擠回1分。

然而，紅襪未能把握機會反攻，攻勢就此打住，仍讓貝騰塞斯驚險守住勝果。洋基贏球後，與紅襪勝差拉進到4.5場，想在例行賽結束前要回龍頭寶座，依然有希望。值得注意是，雙城近期拉出4連勝，在美聯外卡僅落後龍頭洋基1場勝差，後頭追趕的天使也打出3連勝，只落後雙城1.5場勝差。

(中時電子報)