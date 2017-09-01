機車頭未朝內吃22罰單 1.32萬判免罰

高雄李家3機車停在自家騎樓，去年3月2周內被檢舉未依「高雄市政府整理機車慢車停放秩序實施要點」，將車頭朝內，後車輪與外緣切齊，遭開罰22張紅單計1萬3200元，李女抗罰一審敗訴，二審高雄高等行政法院則認定高巿府交通局訂法時，非屬道路交通管理處罰條例授權可以訂定命令的內政部、交通部，因違反法律保留原則，判免罰定讞。

(中時)