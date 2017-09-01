克服養殖障礙，午仔魚成外銷新寵

今年高雄養殖的午仔魚，整批供貨已被收購完畢，銷往上海、廈門、香港，成為外銷新寵兒。（高市動保處提供）

「午仔魚」肉質鮮嫩，廣受消費者歡迎，高市農業局動物保護處長期輔導養殖戶，藉由減少疫病提升產量，魚隻品質更深受海外盤商青睞，今年整批供貨已被收購完畢，銷往上海、廈門、香港，成為外銷新寵兒。

台灣各地漁村自古以來即有「一午、二紅衫、三鯧…」的順口溜，排名第一的舊式俗稱「午仔魚」的四絲馬鮁，養殖池邊價目前每台斤約140元至170元，平均一甲地可年產2萬5000斤，產值超過350萬，不過，由於午仔魚容易受外在環境影響，故育成率普遍偏低，經過動保處專業協助，漁民養殖技術日漸精進，已成功開拓外銷通路。

永安區水產養殖產銷班第九班班長蘇麗華，從事養殖工作40多年，陸續養過虱目魚、石班及紅魚等魚種，在民國2004年孔雀綠藥物殘留風波後，轉型改養午仔魚，初期因午仔魚易受驚嚇，廟會打鼓、鞭炮聲就會讓魚兒吃不下飼料、慌張衝撞損害魚體，此外，南台灣夏季高水溫期常，也常致使細菌性疾病爆發。

蘇麗華經過多年探索，成功建立完整的「午仔魚養殖產銷履歷」模式，可達無藥物殘留優良安全等級，所以外銷市場供不應求。

動保處長徐榮彬指出，永安區原以養殖石斑魚為主，這幾年來因外銷供需失衡，使得石斑魚價格崩盤，養殖業者得另覓經營方式，午仔魚雖然不易育成，但目前已成功打開外銷通路，深具發展潛力，未來若進一步提升養殖技術，相信是台灣養殖業下個明星魚種。

(中時)