克服養殖障礙 午仔魚成外銷新寵
「午仔魚」肉質鮮嫩，廣受消費者歡迎，高市農業局動物保護處長期輔導養殖戶，藉由減少疫病提升產量，魚隻品質更深受海外盤商青睞，今年整批供貨已被收購完畢，銷往上海、廈門、香港，成為外銷新寵兒。
台灣各地漁村自古以來即有「一午、二紅衫、三鯧…」的順口溜，排名第一的舊式俗稱「午仔魚」的四絲馬鮁，養殖池邊價目前每台斤約140元至170元，平均一甲地可年產2萬5000斤，產值超過350萬，不過，由於午仔魚容易受外在環境影響，故育成率普遍偏低，經過動保處專業協助，漁民養殖技術日漸精進，已成功開拓外銷通路。
永安區水產養殖產銷班第九班班長蘇麗華，從事養殖工作40多年，陸續養過虱目魚、石班及紅魚等魚種，在民國2004年孔雀綠藥物殘留風波後，轉型改養午仔魚，初期因午仔魚易受驚嚇，廟會打鼓、鞭炮聲就會讓魚兒吃不下飼料、慌張衝撞損害魚體，此外，南台灣夏季高水溫期常，也常致使細菌性疾病爆發。
蘇麗華經過多年探索，成功建立完整的「午仔魚養殖產銷履歷」模式，可達無藥物殘留優良安全等級，所以外銷市場供不應求。
動保處長徐榮彬指出，永安區原以養殖石斑魚為主，這幾年來因外銷供需失衡，使得石斑魚價格崩盤，養殖業者得另覓經營方式，午仔魚雖然不易育成，但目前已成功打開外銷通路，深具發展潛力，未來若進一步提升養殖技術，相信是台灣養殖業下個明星魚種。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。