網球金牌莊吉生 籲政府打造健全體育環境

莊吉生受邀前往立院， 呼籲政府重視台灣體育環境。（趙雙傑攝）

民進黨立法委員黃國書今日邀請世大運網球男單金牌選手莊吉生在立法院舉行記者會，呼籲政府在國體法修正案三讀通過後，應更積極規畫完整的體育及運動產業政策，為選手打造一個可以安心訓練、退役也可以貢獻經驗的健全環境。

(中時)