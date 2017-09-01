宣達台灣入聯 民團將「路過」中國駐紐約領事館抗議

台灣聯合國協進會上午召開記者會，呼籲政府促請友邦在聯合國大會提案，立委吳秉叡、蔡適應到場聲援。（陳彥宇攝）

聯合國大會將在12日開議，台灣聯合國協進會上午（1日）舉行記者會，呼籲外交部促請友邦在大會上提案，為台灣入聯發聲；同時，協會將組宣達團，預計下周五出發前往紐約宣達台灣入聯理念，除拜會國會議員、非政府組織之外，也將在聯合國總部前遊行，並到中國駐紐約領事館附近抗議中國打壓台灣。

「台灣要入聯，民間先來做」！台灣聯合國協進會理事長蔡明憲指出，宣達團14年來持續赴美宣傳台灣入聯的理念，要讓全世界人民、各國政府知道，台灣加入國際組織是基本人權，台灣有權加入聯合國，更非中國的一部分，中國不能代表台灣人民。

蔡明憲說，協達團今年訂出4大目標，包括向美國會議員、智庫、新聞界表達有逾8成台灣人民希望加入聯合國，並要求美政府、美國會議員在聯合國大會上提出台灣入聯2對2或4對4辯論；將向聯合國抗議，希望取消台灣人參觀聯合國要攜帶台胞證的不合理規定。

以及，到紐約拜訪國會議員、非政府組織，並已向警察單位申請核可，將在聯合國總部前遊行，訴求台灣入聯、「台灣是台灣，不是中華台北」，也會到中國駐紐約領事館附近抗議中國打壓台灣。

最後，協會本周一已將「2300萬人民應被接受加入聯合國」英文信以電子郵件寄給聯合國秘書長以及各聯合國會員國代表。

蔡明憲說，外交部不能做的、做不到的就由民間來做，也希望立法院朝野黨團能做決議，支持台灣入聯，以及，要求聯合國接受台灣人民持護照而非台胞證進入聯合國相關單位。

民進黨立委蔡適應表示，台灣入聯是台灣人民共同期待也是人權，國際社會應公平對待台灣，因中國打壓這條路確實不好走，需要民間團體做政府後盾。據他了解，外交部也將在適當時機公布，宣達台灣入聯的信函。

他也說，持台灣護照應有權進入聯合國相關單位，參觀大樓、旁聽會議與是否為會員國沒必然關係，聯合國應廣開大門。未來若擔任立院外交及國防委員會召委，將盡力促成朝野支持台灣入聯的決議。

(中時)