伍茲開始練球了！惟未確定何時復出
曾在位「球王」683周的高球巨星伍茲，已經開始練球了！他今(1日)在推特發布1則在果嶺邊練習切桿的視頻，為日後復出踏出第1步。
伍茲4月接受第4次腰部手術，今是他手術後第1次拿起球桿練球，他在這則推特視頻上說：「醫生已經允許我練切球了。」。
伍茲去年12月在世界挑戰賽休養1年半後復出，今年1月參加農保公開賽被淘汰，1周後出賽歐巡杜拜沙漠菁英賽，但第2輪打到一半就腰部痙攣退賽，自此就陷入休養狀態，並於4月決定4度接受腰部開刀手術，直到最近才第1次拿球桿練習。
伍茲何時復出還沒有時間表，但確定的是，他下個月會出席美國隊與國際隊對抗的總統盃，擔任美國隊隊長史崔克的助手(副隊長)。
儘管伍茲4月開刀後暫別球場，但段時間卻發生些小插曲，5月29日在奧蘭多住家附近，因服用止痛藥物導致精神狀況不佳睡在車上被捕，並遭起訴，成了全球媒體報導的新聞人物。
(中時電子報)
關鍵字：手術
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