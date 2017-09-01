伍茲開始練球了！惟未確定何時復出

高球天王伍茲四月腰部手術後，首度拿球桿練切球。(圖：取材伍茲推特)

曾在位「球王」683周的高球巨星伍茲，已經開始練球了！他今(1日)在推特發布1則在果嶺邊練習切桿的視頻，為日後復出踏出第1步。

伍茲4月接受第4次腰部手術，今是他手術後第1次拿起球桿練球，他在這則推特視頻上說：「醫生已經允許我練切球了。」。

伍茲去年12月在世界挑戰賽休養1年半後復出，今年1月參加農保公開賽被淘汰，1周後出賽歐巡杜拜沙漠菁英賽，但第2輪打到一半就腰部痙攣退賽，自此就陷入休養狀態，並於4月決定4度接受腰部開刀手術，直到最近才第1次拿球桿練習。

伍茲何時復出還沒有時間表，但確定的是，他下個月會出席美國隊與國際隊對抗的總統盃，擔任美國隊隊長史崔克的助手(副隊長)。

儘管伍茲4月開刀後暫別球場，但段時間卻發生些小插曲，5月29日在奧蘭多住家附近，因服用止痛藥物導致精神狀況不佳睡在車上被捕，並遭起訴，成了全球媒體報導的新聞人物。

(中時電子報)