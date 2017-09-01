近岸拖網濫捕 漁民批「老鼠屎」吞噬海洋資源
近海都快沒魚了，還拖網狂掃小魚！彰化籍永盛6號漁船昨在彰化線西近岸海域，違規使用拖網作業，民眾見狀痛斥「近海用拖網大小通吃，實在太惡劣！」並通報海巡單位檢舉，台中海巡隊獲報登船檢查，起獲30公斤「未成年」雜魚，將2名船員依違反漁業法函送法辦。
台中海巡隊昨清晨接獲民眾報案指稱，於彰化線西彰濱工業區附近，發現有漁船近岸違規拖網捕魚，隨即派遣PP2037巡防艇前往，8時左右在崙尾灣前0.9浬，發現永盛6號漁船，在3浬內違規拖網作業。
海巡人員登船檢查蒐證，起獲30公斤雜魚，大多是海洋底層魚蝦及來不及長大的魚苗；因違規作業事實明確，全案依違反漁業法將該船1名台籍、1名菲律賓籍船員函送漁業署裁罰，若違法拖網確定，可裁罰3萬到15萬元。
有漁民痛批，這幾年近海資源枯竭，常常有這種「老鼠屎」拖網船瘋狂吞噬，「大小通吃」抓光光，嚴重破壞海洋生態，如果不嚴加查緝，幾年後恐怕無魚可捕。
(中時)
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