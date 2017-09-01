李乾龍接國民黨新北主任 自稱「抬轎的」
國民黨新北市黨部今（1日）舉辦「新任主任委員佈達典禮」，李乾龍由國民黨秘書長曾永權手中接獲派任書，立委林德福、前台北縣長周錫瑋、連勝文、新北市副市長李四川、新北市議長蔣根煌等到場祝賀，李乾龍強調，「自己是來抬轎的，要穩固新北固有的執政縣市！」
連勝文表示，因與李乾龍有私交，特地抽空前來祝賀；另外，適逢中央委員選舉，特地前來拜票。」
周錫瑋表示，要執政憑什麼？有沒有告訴民眾做什麼、怎麼做？當然可以批評民進黨，在批評民進黨時就沒有進步，一個從政的人如果沒有想到過去自己做錯什麼，而只想到別人做錯，永遠都不會反省，國民黨要徹底反省，里長最了解民眾需要什麼，經濟這麼差，不僅是民進黨責任，也是國民黨的責任。
(中時)
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