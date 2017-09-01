徐佳瑩.林哲儀世大運演出挨轟 紀曉君說話了

紀曉君在世大運演出被譽為神救援 。(圖/紀曉君臉書)

世大運在前晚間圓滿落幕，不過有幾段表演卻被網友點名砲轟，像是徐佳瑩以及DJ林哲儀，都被點名是演出的「爛尾」，對此當晚演出被封為神救援的紀曉君，則希望大家能用掌聲代替謾罵。

紀曉君臉書全文。(圖/紀曉君臉書)

紀曉君先是感謝世大運給予機會，讓她能登上閉幕式舞台表演，雖只有短短兩分鐘，已足夠讓世界聽見卑南族的悠遠古調，讓她直呼相當感動，對於徐佳瑩以及DJ林哲儀演出挨轟，她則出面緩頰有機會在世大運演出，誰會想錯過這難得機會，但登上舞台就背負國家代表和驕傲，承受的壓力可想而知，就算成果不如外界預期，也是所有人竭盡所能的演出，希望大家能用掌聲代替責備，並且彼此能團結一心，為了這片我們心愛的土地一起努力。

(中時電子報)