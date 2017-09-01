握夫偷吃意外 周遊心碎有意提告通姦
外號「阿姑」的資深製作人周遊，和相差十歲的導演老公李朝永，近來婚變傳言不斷！現在周遊的兒子親口證實，兩人婚姻關係觸礁，甚至透漏周遊掌握到關鍵證據，拍到李朝永和一名獅子會女成員開房間的照片，讓周遊心灰意冷，打算向老公和小三提告通姦！
手緊緊挽著導演老公李朝永，演藝圈大姊大周遊過去幾年在生日趴上甜蜜放閃。但今年周遊生日時，找不到李朝永的蹤影，傳出兩人的婚姻關係觸礁。周遊小兒子說掌握拍到兩人現在尚未離婚，，但也不希望自己的母親衝動決定。
在上個月初曾傳出周遊因心情不好，服藥輕生，雖然事後證實是烏龍一場，但也為婚變傳言添幾分真實。根據了解，周遊和李朝永目前進入分居狀態，希望雙方能先冷靜溝通，但昔日銀色夫妻檔恐怕已經回不去。
(中天)
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