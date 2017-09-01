恐攻不斷 美對歐洲發旅遊示警
歐洲恐攻不斷，美國國務院31日再度對歐洲發布旅遊示警，提醒美國公民前往歐洲旅行，保持高度警覺。美國政府從去年11月起三度對歐洲旅遊警告，這項新示警期將持續到今年11月底。
國務院指出，近來發生在法國、俄羅斯、瑞典、英國、西班牙及芬蘭的多起事件，顯示「伊斯蘭組織」(IS)和和基地組織，依然有能力在歐洲規劃和進行恐怖攻擊。這些攻擊通常都是無預警的。
國務院在示警中表示，恐怖份子攻擊地點包括商場、政府設施、旅館、俱樂部、餐廳、宗教禱告場所、公園、機場等，並提醒美國公民在歐洲的這些場所，提高警戒。
(中時)
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