高鐵「慢遊浪漫台三線」 8旅遊行程開賣

台灣高鐵推出8條「搭高鐵．慢遊浪漫台三線」高鐵假期一日豐富行，即日起開始銷售，圖為景點之一的苗栗龍騰斷橋。(圖／高鐵提供)

台灣高鐵推出8條「搭高鐵．慢遊浪漫台三線」高鐵假期一日豐富行旅遊產品，以慢食、慢遊、慢活的精神為規劃特色，行程包含桃竹苗及台中4縣市，從台北出發最低只要1,500元，出發日期自9月1日至11月30日，即日起開始售票。

高鐵表示，為讓國內外旅客有機會深度體驗客家人文風情，暢遊中台灣明媚風光，特別沿著台三線精心規劃八條「搭高鐵．慢遊浪漫台三線」高鐵假期一日豐富行旅遊產品，行程選擇遍及桃園、新竹、苗栗、台中四縣市，並以客家庄三慢的精神為規劃特色，以台北出發為例，最低只要1,500元起。

高鐵特別推薦其中3條客家老街行程，分別是：「金勇休閒農場、內灣老街一日豐富行」、「北埔老街、巴巴坑道一日豐富行」以及「苗栗向天湖、南庄老街一日豐富行」，除了原有優惠外，更加碼推出「4人同行、每人再折200元」的超值折扣。

其他行程還包括：「桃園向陽農場、大溪老街一日豐富行」、「苗栗藺草文化、山水米有機稻場一日豐富行」、「苗栗三義木雕、客家文化一日豐富行」、「苗栗薑麻園、天空之城一日豐富行」、「台中東勢林場、新社菇果體驗一日豐富行」等。

高鐵公司表示，「搭高鐵．慢遊浪漫台三線」高鐵假期一日豐富行，兩人以上即可成行，出發日期為9月1日起至11月30日，即日起開始銷售。歡迎旅客洽詢14家高鐵特約旅行社選購，以超值優惠的價格 ，體驗「高速．慢活」的全新旅遊樂趣。

(工商)