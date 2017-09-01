置身向日葵花海、摩艾石像！全台5處超好拍休閒農場

到休閒農場除了餵養動物、擠牛乳，與動物零距離接觸之外，現在出發還能拍到更多唯美景色，以盛開的向日葵花海、摩艾石像為背景，讓人彷彿置身於海外場景！DailyView網路溫度計分析《百大口碑-休閒農場排行榜》推薦5處超好拍休閒農場，不論是愛動物、愛植物、還是溜小孩、想深陷花叢拍美照，大人小孩都能玩得開心～

▶飛牛牧場

位在苗栗通霄的飛牛牧場不但有許多種類的動物，還可以和牠們有互動，從小鴨鴨、餵羊、騎馬、甚至還可以擠牛乳，在飛牛牧場就能有和動物零距離接觸的體驗；另外想拍美照的你也不用擔心，有整整一大片的草原讓你無限發揮；還有最適合小孩們的DIY課程，從做冰淇淋、餅乾、雞蛋糕...都可以親手製作，（體驗費不含報名費）。如此好拍又好玩的地方還等什麼呢？趕快加入你的假日行程！

地址：357苗栗縣通霄鎮南和里166號

電話：03 778 2999

▶瑞穗牧場

位於花蓮的瑞穗牧場雖然不大，但卻是去花蓮不可錯過的景點（尤其又免門票，這麼好康哪裡找？），其中最受矚目的就是乳牛了！不但可以跟乳牛做互動、餵食黑白超分明的可愛乳牛，還有香醇有名的瑞穗鮮奶讓瑞穗牧場的乳製品（乳酪蛋糕、鮮奶冰淇淋...等）吃起來都有滿滿的濃、純、香；牧場裡更有一片漂亮的花海，一朵朵的小鮮花讓人感到鄉村般的清淨，來到這裡彷彿能忘憂一切，下次經過花蓮就排進行程吧！

地址：978花蓮縣瑞穗鄉舞鶴村6鄰157號

電話：03 887 6611

▶大溪花海農場

來到大溪不是只能吃豆干，還能來美麗的花海農場，一進到花海農場，映入眼簾的即是一大片的彩虹花海，有著各種不一樣顏色的花株，讓整片花海拍起來都超有偶像劇的fu，農場裡頭也可以餵食小馬、小羊、小兔子，也是有不少的體驗。最具特色的薰衣草冰淇淋也是他們家的賣點啦！吃起來真的超有味道的，不妨來朝聖吧！

地址：335桃園市大溪區復興路一段1093巷27號

電話：03 388 0801

▶向陽農場

一樣是在桃園的向陽農場，光聽名字是不是就很陽光呢？沒錯這裡有著滿滿的向日葵，讓人看了充滿了正向力量，Nice的農場主人一樣採用不收門票、沒有低消來吸引更多人體驗農場樂趣。在這裡你除了可以賞花、坐小火車、碰碰船，還可以和三五好友相約來烤肉、賞花、餵羊...，心情低落的你來到這裡看到整片的向日葵花海一定能讓你重新振作起來的！

地址：桃園市觀音區藍埔里11鄰52號

電話：03 4870629 / 03 4971202

▶雪霸休閒農場

來到雪霸絕對要利用那惟有的高度優勢，在這裡不能錯過的就是那片霧海、還有超美夕陽、跟看了會令人感動到落淚的日出，雪霸一年四季都有著不同的花季，不用特別挑花季來拜訪，也可以在當季看到最美的景色，另外也有提供DIY藍莓果醬、果醋，讓大小朋友都可以親手體驗；如果你想在山裡吸吸芬多精，這裡也有登山步道讓你觀覽雪霸，四處都是霧彷彿讓你身處在一處仙境裡！

地址：311新竹縣五峰鄉桃山村民石380號

電話：03 585 6192

(中時電子報)