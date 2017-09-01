鬼門開了 3個讓人背脊發涼的旅遊景點

鬼妻廟是曼谷最有名的陰廟，來此信眾多半是為了求桃花跟求子。（圖片取自於 遊譜旅遊）

淡嶋神社裡眾多人偶目光襲來，令人不寒而慄。（圖片取自於 nicheee網）

豐都鬼城內的鬼門關區分陽世與陰間，進入之後就是幽冥世界。（圖片提供 上海旅行社）

農曆七月就快過一半了，連連高溫酷暑下，似乎只有來說說鬼故事才可能讓周圍氣溫瞬間凍結。其實亞洲各地，正流傳著不少傳說故事，若有機會去到祂們的家鄉，一窺神秘發生秘境，保證暑氣全消。

泰國：鬼妻廟

幽魂娜娜可能是泰國最有名的女鬼，關於她的故事，當地人可是耳熟能詳。而許多泰國人心中的民間信仰－「幽魂娜娜」所在的鬼妻廟，雖然是間陰廟，但眾人相信娜娜會保佑愛情和求子，因此前來參拜的信眾絡繹不絕，更有人會前來祈求樂透明牌，據說非常靈驗。

鬼妻廟中透露著些許陰鬱，端坐在堂上貼滿金箔的就是娜娜的金身，手上還抱著一個嬰兒，讓人不寒而慄。娜娜的故事十分悲戚，據說娜娜是潘卡農民，由於戰火她被迫和老公馬戈別離，當時她卻已懷有身孕。娜娜是堅貞的女人，即便之後因難產而逝世，鬼魂依然守著家鄉等待著馬戈的歸來，一天天地等待著。

日本：淡嶋神社

離和歌山市不遠，一處叫做加太的海岸城鎮，是日本聚集最多人偶的地方。鎮內的淡嶋神社專門幫大家處理捨棄不要的娃娃，如照片中的市松人形，另外也接受招財貓、不倒翁等等的玩偶。據說這些人形娃娃，在與人類相處久了之後，會漸漸形成自己的思想，甚至擁有靈魂，所以在處理時要格外小心謹慎。

淡嶋神社目光所及之處皆是玩偶及人形，神社的各個角落也都放滿了各式各樣的娃娃，據說總數超過兩萬尊。每年的3月3日女兒節會舉辦「雛祭 (雛流し)」，將人形集中起來放水流，代表將孩子的疾病轉嫁到替身上流走，儀式結束後為了避免附近漁民的困擾，神社的人會將船拖回來並燒掉上面的娃娃。

大陸：豐都鬼城

豐都鬼城位於重慶市下游豐都縣的長江北岸，是長江遊輪旅客的觀光勝地。又稱為「幽都」、「中國神曲之鄉」，相傳是酆都大帝與十殿閻君管理諸鬼之所。這裡是陽間最接近陰曹地府的地方，奈何橋、枉死城、黃泉路、望鄉台等多座表現陰間的建築都能在此找到，加上城內氣氛陰暗肅穆，警世意味濃厚。

豐都不只是鬼城，其實也是一座歷史悠久、風景宜人的文化古都。早在東周時就曾是巴國的別都。詩人李白、白居易、蘇軾、范成大等文人都曾遊覽過豐都，並作有佳作，留下了千古名作。

(中時)