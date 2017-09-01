長生不死夢破滅 荷蘭專家：人類壽命有極限

荷蘭研究團隊指出，人類的壽命上限是有天花板的極限，並且男女還有差別。（達志影像/Shutterstock）

據法新社（AFP）報導，「長生不死」的夢想，從古至今都是帝王將相追求的夢想，隨著醫療科技的快速發展，人們仍嘗試利用各種新發明，延長時間並延緩衰老。但卻有一群荷蘭研究人員在分析大量資料後發現，事實上人類的壽命是有「天花板」的。來自鹿特丹（Rotterdam）和蒂爾堡（Tilburg）的兩個團隊指出，男性的壽命極限為114.1年，比女性的115.7年少1.6歲。團隊負責人之一的埃碼（John Einmahl）教授表示，「人類近30年來嘗試讓衰老延遲，但我們壽命天花板，卻始終沒有改變。」

無論是中國的秦皇漢武，派使團或請方士研製長生不老仙丹，或是歐洲中世紀流傳的聖杯傳說，都聚焦於一個重點：延長壽命至無限期。而人類也真的隨著科技、食物和醫療的發達，改善體質、強化健康並延緩衰老，讓平均壽命一代比一代更長，在當今的日本，甚至進入了擁有2成以上高齡人口的社會。

近代史上有紀錄的最長壽命，是由一名法國女性雅娜·卡爾芒（Jeanne Calment）創下，出生於1875年、直到1997年才以122歲又164天的高壽過世，但對於科學家而言，這只能算是特殊案例。埃碼教授認為，就如同極值理論（Extreme Value Theory）的概念相同，每隔一段時間，必然有小概率的突發事件出現，全球有數十億人口，一定會有突破極限值「超級人瑞」，但對於多數的普通人而言，想和陳搏老祖一樣擁有800歲的長壽，似乎已沒有可能。

(中時電子報)