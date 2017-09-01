台灣虎航慶開航三週年 冬季班表早鳥優惠最後一波下週二開賣

台灣虎航三週年慶活動第一波「3Q every麻吉」。(圖/台虎提供)

為歡慶開航三週年，台灣虎航將自今(1)日開始展開一系列的慶祝活動，為台灣虎航的週年慶揭開序幕，整個9月份預計將送出超過100張免費來回機票，並在下周二推出冬季班表最後一波最低單程999元起優惠票。

台灣虎航開賣冬季班表早鳥優惠。(圖：台虎提供)

第一波慶祝活動，台灣虎航邀請所有的虎迷們一起為「三週年」重新定義，和台灣虎航一起分享這三年間的人生新成就；不論是結婚三週年、小孩三歲、創業第三年等等，都能藉由活動網頁(www.tigerair-tw.com/3anniversary/)上傳照片，說出屬於自己的週年宣言。

台灣第一且唯一的平價航空台灣虎航自2014年9月26日開航至今即將屆滿三週年，已拓展19條國際航線，也是提供往返台日航線最多的一家；機隊規模現為10架A320，提供載客服務超過350萬人次，今(2017)年上半年在平價航空的載客佔比約為22.98%，是飛航台灣的23家平價航空公司中之首。

周年宣言周年慶活動期間為2017年9月1日上午11:00起至2017年9月14日晚間23:59止，每日下午18:00抽出1位幸運得主，可獲得台灣虎航提供的免費來回機票一張，得獎名單將公布於活動網頁中，而活動期間的週末得獎者將統一於週一下午18:00公告。

除了線上分享週年宣言的活動外，台灣虎航2017年冬季班表最後一波開賣，包括桃園-釜山、桃園-大邱、桃園-沖繩那霸及高雄-沖繩那霸等4條航線，都將提供單程未稅NT$999元起的早鳥促銷優惠價，同時另有促銷代碼「ITBONUS」可使用，若是搜尋結果於票價處有出現刪除線並出較低的票價，即表示機票價格可再享88折優惠。

促銷期間為2017年9月5日上午10:00起至2017年9月6日晚間23:59止；搭乘期間為2017年10月29日起至2018年3月24日止，優惠機票數量有限，欲購從速，請備妥六個月以上的護照資料及信用卡至台灣虎航官網購買。

(工商)