張小燕淚賣豐華只信任他 接手人正式曝光！
綜藝天后張小燕日前宣布為止血多年來的鉅額虧損，不得不將經營22年的老字號唱片公司「豐華」賣出，昨(8/31)張小燕回來上工錄影時，不願受訪分享心情與豐華接手人選，今媒體則報導，豐華的買家身分曝光，確定是曾任金牌大風總經理的黃家勤（Tony），相關人士也低調證實。
張小燕先前對豐華員工發出聲明解釋賣出公司主因，坦言：「希望你們能瞭解我的苦與無助」，並欣慰至少最後能讓同仁獲得優惠離職金，而友人則透露新東家是台灣人，張小燕並未將公司賣給出價最高者，而是答應她未來會好好經營豐華的人，可見買家應是得到張小燕充分信任，才得以拿下經營權。
據《蘋果日報》報導，稍早接下豐華經營權的買家身分出爐，是曾任金牌大風總經理的黃家勤，之後轉任經營「MOD」靖天電視，對此，曾待過豐華的離職員工也證實。
(中時電子報)
關鍵字：張小燕
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