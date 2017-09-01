張小燕淚賣豐華只信任他 接手人正式曝光！

張小燕日前低調證實賣出經營22年的豐華唱片。（圖／中時資料照片）

張小燕曾參與豐華金曲慶功宴。（圖／資料照片）

綜藝天后張小燕日前宣布為止血多年來的鉅額虧損，不得不將經營22年的老字號唱片公司「豐華」賣出，昨(8/31)張小燕回來上工錄影時，不願受訪分享心情與豐華接手人選，今媒體則報導，豐華的買家身分曝光，確定是曾任金牌大風總經理的黃家勤（Tony），相關人士也低調證實。

張小燕先前對豐華員工發出聲明解釋賣出公司主因，坦言：「希望你們能瞭解我的苦與無助」，並欣慰至少最後能讓同仁獲得優惠離職金，而友人則透露新東家是台灣人，張小燕並未將公司賣給出價最高者，而是答應她未來會好好經營豐華的人，可見買家應是得到張小燕充分信任，才得以拿下經營權。

據《蘋果日報》報導，稍早接下豐華經營權的買家身分出爐，是曾任金牌大風總經理的黃家勤，之後轉任經營「MOD」靖天電視，對此，曾待過豐華的離職員工也證實。

(中時電子報)