世大運反恐 美德安全官員隨行高度讚賞

美國外交安全局相關人員一行參觀反恐應變中心。（警政署提供）

２０１７台北世界大學運動會圓滿落幕，台灣的反恐措施獲得各國代表隊及官方一致讚賞，認為已達世界一流水準，賽事期間，美國外交安全局及德國聯邦刑事局為了維護本國選手安全，特別派出維安官員隨行進行安全維護，也親眼見識到世大運主營運中心及中央安全指揮中心電眼監控設備，驚呼「連美國也很難能做到這種程度」，明年即將舉辦冬奧的韓國官員也派官員前來取經。

ＡＩＴ駐台代表梅建華更是罕見地在臉書上公開表示，「美國隊對賽事進行相當滿意，也很高興能協助維護美國與其他外國旅客安全。ＡＩＴ的一項重要任務就是幫助台灣走向國際，此目標得以實現令人欣慰。」

德國安全官員在應變中心和我方討論維安。（警政署提供）

據了解，由於美國及德國境內因經常遭受恐怖組織威脅，因此相當重視出國參加國際大型賽事的選手安全，本屆世大運，美、德兩國採取最高規格維安措施，連官方都派出維安官員隨隊，賽前就與我國警方共同前往選手村與競賽場地勘查佈署，連各項反恐安全設備也都詳細的進行了解，並提供意見給主辦單位及警方。

實際上，美國在去年就曾派出駐紮在日本琉球的「綠扁帽部隊」秘密前來訓練我國維安人員反恐技術，這次又派出外交安全局官員來台，雖然檯面上無法公布，但也顯示出台美間對於反恐作為與情資關係相當緊密。

向來與我國警方較少交流的德國，更是罕見的派遣聯邦刑事局、巴伐利亞州警察局高級官員參與，提供情資與技術上的支持。

明年韓國冬季奧運安全官員也到世大運場館取經。（警政署提供）

最特殊的是，美、德安全官員實際前往世大運主營運中心及警政署內的中央安全指揮中心時，看到警政署指揮中心內，「隨點隨看」的監控設備，只要點選地圖上選手村、場館或是周邊任一路口與角落，就可以全面掌握現場狀況，並指揮場館內應變中心安全進行警力調度。對我國警方運用高科技安全監控的能力印象深刻，兩國的官員看到後都驚呼，「連我們要做到這種水準都很困難」。

美方維安官員在閉幕後，特別前往內政部警政署拜會署長陳國恩，當面致謝我國警方執行世大運維安工作的辛勞，更送上一顆簽有外交安全局縮寫及安全官員簽名的簽名球與球衣當作這次和當作這次合作紀念。

美國外交安全局致贈警政署簽名籃球。（警政署提供）

除了美、德兩國外，將於明年２月份舉辦冬季奧運會的韓國，亦特別派遣安全官員來警政署吸取本次世大運相關反恐對策、新型儀器設備的使用及警力部署作為。尤其韓國官員對我國無人機防禦系統及無人機攔截槍相當重視，皆認為這是過去反控作為上鮮少注意的一點，我國警方的思慮周密，讓他們見識到我國反恐措施已達國際一流水準。

(中時電子報)