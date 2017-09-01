工人閃車摔八米深坑洞 吊車緊急救

地下污水道工程的8米深坑洞。(新北市消防局提供)

地下污水道工程的8米深坑洞。(新北市消防局提供)

新北市樹林區中正路與大安路口，一名55歲的男性工人正在進行地下汙水道工程，卻因為閃避不及跌落八米深的坑洞內。由於深度實在太深，只好請求工地吊車協助，將他吊起回到地面。

經過救護人員檢視傷勢，所幸只有左腳擦傷，立即將他送往亞東醫院進行救治。

(中時電子報)