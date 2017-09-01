抗拒美國施壓 普丁：透過對話解決北韓問題
俄羅斯總統普丁今(1日)表示，朝鮮半島問題應通過對話而不是施壓解決。
大陸官媒新華社援引俄國媒體1日報導稱，普丁表示，靠著向北韓政府施壓以使其暫停核導活動是錯誤的，只有通過有關各方開展直接對話才能解決朝鮮半島問題，而且這一對話應建立在不設前提條件、不相互挑釁、不相互施壓、不相互用武力威脅、不相互打「口水仗」的基礎上。
普丁表示，俄中兩國都主張逐步降低朝鮮半島緊張局勢和在朝鮮半島建立穩固的和平穩定機制，兩國提出的調解朝鮮半島局勢的「路線圖」才是推動朝鮮半島實現和平穩定的有效途徑。
俄羅斯外交部新聞發言人扎哈羅娃8月31日在記者會上也表示，不允許美國在朝核問題上使用武力。半島危機只能通過政治外交途徑解決，一些國家的機構和官員討論對北韓動武方案，這樣的論調令人擔憂。
北韓8月29日發射了一枚中遠程戰略彈道飛彈。聯合國安理會當晚發表主席聲明對此表示強烈譴責，要求朝鮮嚴格遵守聯合國相關決議，立即停止導彈試射。美國總統川普當天則表態稱，北韓的行為是對其鄰國和國際社會的「蔑視」，並再次聲明「一切選項都在桌面上」。
(旺報)
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