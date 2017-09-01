MLB》「虎王」韋藍德離開老虎 轉披太空人戰袍

老虎今與太空人完成交易，虎王韋藍德今確定將轉戰太空人。(美聯社資料照)

日前盛傳老虎隊將交易「虎王」韋藍德（Justin Verlander），今終於完成交易，根據外媒報導，韋藍德將轉至太空人，確定離開效力13個球季的老虎隊。

此交易原本不受看好，不過今終於敲定，美西龍頭太空人，雖還領先第2的天使有11.5場勝差，不過8月戰績僅11勝17敗，勝率不到五成，加上為了季後賽做打算，補進韋藍德增強先發輪值。

韋蘭德開季至今28場先發，10勝8敗、自責分率3.82，生涯13年都效力老虎，累積183勝，並在2011年以24勝5敗奪下美聯MVP與賽揚獎。

(中時電子報)