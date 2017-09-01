恆春機場養蚊子 3年僅1架飛機降落
被譏為「蚊子機場」的恆春機場，長達3年沒有任何飛機降落，即使試辦開放國際商務包機，至今也沒有人來申請，直到8月中旬，才終於盼到飛機降落，雖然只是訓練用的小飛機，但已令駐場人員相當興奮。
恆春機場於2004年啟用，當時有華信、復興、立榮等3家航空公司進駐，3年後華信、復興航空退出，剩下立榮航空獨家經營，不過旅客人次不斷下滑，2013年整年跌破2000人次。儘管立榮現在排有每周二、四下午的定期航班，但強烈的落山風及沒有旅客訂位，3年來的航班全數取消。
恆春機場的常駐消防、管制人員現已減至10人，一年的人事與維修費約2000萬元，另有折舊虧損5000多萬元。過去3年，恆春機場的蚊子比飛機還多，機場轉型為鐵馬驛站、校外教學等敦親睦鄰設施，8月中終於盼到飛機在跑道降落。
民航局表示，2年內不會有關場計畫，而國際包機試辦計畫有多項指標，看2年後有無達成，現在由屏東縣府委託旅行社湊團包機，民航局也會檢視機型是否適合、駕駛經驗值等，硬體則維持現行狀態。
(中時)
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