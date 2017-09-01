航母銳減 為何俄國海軍如今仍一團糟？
曾是海上霸主的蘇聯海軍在冷戰時期在海上和美軍各據一方，巔峰時還一度擁有7艘航空母艦，儘管日前俄國總統普丁才在全境沿岸舉辦了大規模「海軍日」活動，動員上百艘軍艦想要一展海軍實力，但仍無法掩蓋俄國海軍從蘇聯解體後就一路衰敗的窘境，被批是「空架子、浮動的災難」等，其中很大的原因在海軍的門面 ─ 現役的航空母艦只剩下一艘「庫茲涅佐夫號」，這歸咎於蘇聯解體之後，俄國在航母的引擎和維護上都面臨了窘境。
據美國軍事新聞網站《We Are The Mighty》報導，蘇俄海軍1991年時擁有了7艘航母，包括2艘莫斯科級(Moskva)直升機航空母艦、4艘基輔級(Kiev)航空母艦和1艘庫茲涅佐夫級( Kuznetsov)航空母艦，以及2艘沒建造完成的半成品，如今只剩下一艘「庫茲涅佐夫號」( Admiral Kuznetsov)航母和她被賣到中國的姊妹，也就是如今的「遼寧號」航母以及基輔級被高度改造後印度的「超日王號」(INS Vikramaditya)航母。
航母銳減的原因正是俄國海軍直接受到蘇聯解體的影響，當時不僅因此受到經濟倒退的影響而無力繼續建造，就算如今俄國想再啟航母項目，卻也面臨著沒有航母引擎的問題，過去蘇聯的海軍軍艦的引擎都由烏克蘭蘇維埃社會主義共和國所建造，但解體後烏克蘭成為一個獨立的國家，再加上烏、俄近年關係緊張，近年俄國試圖想從中國進口引擎解決問題，但是成真仍需要很長一段時間才能東山再起。
另外一個問題則是航母的維護，俄國海軍目前除了「庫茲涅佐夫號」遠洋拖輪部署問題外，軍艦的火災發生頻率也顯現出海軍在維護上的問題，包括前年卡拉級「刻赤號」(Kerch)巡洋艦的失火，去年又有因火災導致一艘正在建造的掃雷艦毀損，都讓俄國海軍的火災問題備受關注。
俄國海軍這些年來衰敗的警訊還包括4個基洛夫級(Kirov)核動力巡洋艦已有2個被廢棄，以及同型艦烏沙科夫海軍上將號(Admiral Ushakov)自從發生意外後，就被閒置了長達20年最後被拆解。這使得俄國這些年來專注於建造小型軍艦，包括戈爾什科夫上將級(Gorshkov )巡防艦、格里戈洛維奇上將級(Grigorovoch)護衛艦，以及卡拉庫特爾級(Karakurt)、大膽級(Derzky)巡邏艦等，這些軍艦都高度武裝，可與美國濱海戰鬥艦相比。
(中時電子報)
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