美首起涉陸核間諜案 台裔工程師判刑兩年
台灣出身的核技術工程師何則雄（譯音 Szuhsiung (Allen )Ho），因非法在中國大陸參與製造特殊核子材料，違反美國原子能法，遭判監禁24個月，1年的監視居住，以及2萬美元罰金。美國媒體指出，這是美國歷史上第一起涉及中國核間諜案。
66歲的何則雄在台灣出生，已歸化美國公民，他被控非法向中國大陸提供核技術，今年1月在田納西東區聯邦地區法院認罪認罪。
美國司法部31日發布聲明指出，從1997年至2016年4月，何則雄與他人合謀，在未依法經美國能源部批准情況下，在中國參與一種「特殊核材料」研發和生產。
根據法庭資料，何則雄擔任中國國務院國資產委員會領導的中廣核電力公司(中廣核)顧問，並協助招募美國核技術工程師，開發核反應爐。
司法部聲明中表示，何則雄須為其行為負責；聲明中說，聯邦調查局（FBI）對外國對手竊取美方核技術，至為關切。
本案案發源於田納西河谷管理局去年向FBI反映，服務於該機構的一名高級工程師情況可疑，該名工程師隨後向FBI承認受僱於何則雄，並向何則雄提供核電生產的訊息。2016年4月，FBI在美國亞特蘭大逮捕何則雄，對他提出間諜指控。
(中時)
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