獨扛8萬房貸養兒女挨酸民譙 陸元琪：傷到我的心了

陸元琪去年和袁惟仁離婚後，一人扛起每月8萬房貸重擔。（圖／中時資料照片）

陸元琪發文回應酸民。（圖／翻攝自陸元琪臉書）

袁惟仁2002年與女星陸元琪閃婚，去年11月兩人低調到戶政事戶所簽字，結束14年婚姻，而兩人育有的一兒一女則交由陸元琪扶養，昨(8/31)她接受專訪，坦言現在每月要獨自扛起8萬房貸，打算用目前收入條件向銀行重新交涉，卻遭酸民問：「不能換小一點的房子嗎」、「跟makiyo算同等級」，今稍早，陸元琪對此沉痛回應：「太無聊了這些批評不費吹灰之力的看官們，你們真的傷到我的心了！」

陸元琪日前受訪透露離婚後每月要扛起8萬多元的房貸，經濟壓力大，但因她現在有固定節目來賓工作，也有經營網購平台，打算以此為條件，與銀行重新協商，至於前夫袁惟仁是否有幫忙？陸元琪則低調封口不談。

對於網友酸言酸語，陸元琪今在臉書回應，部分人士的誤解或批判她都全盤接受，只怪自己從不想說出遇到的事，才活該被罵，至於為何絕口不提前夫？陸元琪無奈說：「你們能明白嗎？說死他了，對孩子有什麼好處？我會這樣做嗎？」並表示自己真的被這些爛評論傷害到，但還要養家活口的她不能停下來，還是得繼續工作，希望大家能將心比心，「拜託你們用腦思考一下，我也是人生父母養的」。

(中時電子報)